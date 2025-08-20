КотировкиРазделы
Валюты / AXSM
Назад в Рынок акций США

AXSM: Axsome Therapeutics Inc

114.10 USD 2.67 (2.29%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AXSM за сегодня изменился на -2.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 112.90, а максимальная — 117.32.

Следите за динамикой Axsome Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости AXSM

Дневной диапазон
112.90 117.32
Годовой диапазон
75.56 139.13
Предыдущее закрытие
116.77
Open
116.19
Bid
114.10
Ask
114.40
Low
112.90
High
117.32
Объем
1.853 K
Дневное изменение
-2.29%
Месячное изменение
-6.02%
6-месячное изменение
1.39%
Годовое изменение
26.44%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.