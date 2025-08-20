Валюты / AXSM
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
AXSM: Axsome Therapeutics Inc
114.10 USD 2.67 (2.29%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AXSM за сегодня изменился на -2.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 112.90, а максимальная — 117.32.
Следите за динамикой Axsome Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости AXSM
- Генеральный директор Axsome Therapeutics Табюто продал акции на $7,3 млн
- Axsome therapeutics CEO Tabuteau sells $7.3m in shares
- Cantor Fitzgerald подтверждает рейтинг акций Axsome Therapeutics и сохраняет целевую цену
- Cantor Fitzgerald reiterates Axsome Therapeutics stock rating, maintains price target
- Биотехнологические акции: кто выиграет и кто проиграет при уходе РФК-младшего
- Biotech stocks: Who wins and who loses if RFK, Jr. goes
- RFK Jr.’s potential HHS departure could benefit biotech stocks, RBC says
- Tuesday’s Insider Trades: Key Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Axsome therapeutics director Coleman buys $200k+ in shares
- Axsome Therapeutics Stock Sees RS Rating Rise To 82
- Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare
- Axsome therapeutics director Saad sells $1.14 million in shares
- Axsome Therapeutics at Cantor Conference: Strategic Growth in Brain Health
- Prediction: These 2 Biotech Stocks Could Double in the Next 5 Years
- Why Is Axsome (AXSM) Up 19.2% Since Last Earnings Report?
- Axsome Therapeutics stock rated Overweight by Wells Fargo
- Axsome therapeutics director Jeffs sells $1.66 million in stock
- AbbVie Smashes Earnings, Bets Big On Depression Drug Bretisilocin
- Axsome Shares Up 20% in a Month: How Should You Play the Stock?
- Oppenheimer resumes Centessa Pharmaceuticals stock coverage with Outperform rating
- Axsome stock rating reiterated by H.C. Wainwright amid generic challenge
- Mizuho reiterates Outperform rating on Axsome stock amid generic challenge
- Axsome Therapeutics receives notice of proposed generic for Symbravo
- Axsome stock rating reiterated at Outperform by RBC, citing FDA flexibility
Дневной диапазон
112.90 117.32
Годовой диапазон
75.56 139.13
- Предыдущее закрытие
- 116.77
- Open
- 116.19
- Bid
- 114.10
- Ask
- 114.40
- Low
- 112.90
- High
- 117.32
- Объем
- 1.853 K
- Дневное изменение
- -2.29%
- Месячное изменение
- -6.02%
- 6-месячное изменение
- 1.39%
- Годовое изменение
- 26.44%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.