통화 / AXSM
AXSM: Axsome Therapeutics Inc
115.95 USD 2.68 (2.26%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AXSM 환율이 오늘 -2.26%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 115.76이고 고가는 118.77이었습니다.
Axsome Therapeutics Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
AXSM News
- Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) Presents at TD Cowen's 5th Annual Novel Mechanisms in Neuropsychiatry & Epilepsy Summit Transcript
- Axsome, TD Cowen 서밋 참가: 성장 및 파이프라인 확장
- 파이퍼 샌들러, Axsome Therapeutics에 ’비중확대’ 투자의견 유지, 목표가 148달러
- 악솜 테라퓨틱스 CEO, 730만 달러 상당 주식 매각
- Cantor Fitzgerald, Axsome Therapeutics 투자의견 유지, 목표가 유지
- 로버트 F. 케네디 주니어 사임 시 바이오테크 주식: 누가 이기고 누가 지는가
일일 변동 비율
115.76 118.77
년간 변동
75.56 139.13
- 이전 종가
- 118.63
- 시가
- 118.71
- Bid
- 115.95
- Ask
- 116.25
- 저가
- 115.76
- 고가
- 118.77
- 볼륨
- 1.022 K
- 일일 변동
- -2.26%
- 월 변동
- -4.50%
- 6개월 변동
- 3.03%
- 년간 변동율
- 28.49%
