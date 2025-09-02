Währungen / AXSM
AXSM: Axsome Therapeutics Inc
118.63 USD 2.01 (1.72%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AXSM hat sich für heute um 1.72% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 115.56 bis zu einem Hoch von 118.77 gehandelt.
Verfolgen Sie die Axsome Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
AXSM News
Tagesspanne
115.56 118.77
Jahresspanne
75.56 139.13
- Vorheriger Schlusskurs
- 116.62
- Eröffnung
- 116.37
- Bid
- 118.63
- Ask
- 118.93
- Tief
- 115.56
- Hoch
- 118.77
- Volumen
- 986
- Tagesänderung
- 1.72%
- Monatsänderung
- -2.29%
- 6-Monatsänderung
- 5.41%
- Jahresänderung
- 31.46%
