AVMV: American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF
A taxa do AVMV para hoje mudou para -0.64%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 68.35 e o mais alto foi 68.61.
Veja a dinâmica do par de moedas American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
AVMV Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de AVMV hoje?
Hoje American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) está avaliado em 68.58. O instrumento é negociado dentro de -0.64%, o fechamento de ontem foi 69.02, e o volume de negociação atingiu 23. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de AVMV em tempo real.
As ações de American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF pagam dividendos?
Atualmente American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF está avaliado em 68.58. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 7.76% e USD. Monitore os movimentos de AVMV no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de AVMV?
Você pode comprar ações de American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) pelo preço atual 68.58. Ordens geralmente são executadas perto de 68.58 ou 68.88, enquanto 23 e 0.26% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de AVMV no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de AVMV?
Investir em American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF envolve considerar a faixa anual 52.60 - 71.74 e o preço atual 68.58. Muitos comparam -0.07% e 12.63% antes de enviar ordens em 68.58 ou 68.88. Estude as mudanças diárias de preço de AVMV no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Avantis U.S. Mid Cap Value ETF?
O maior preço de Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) no último ano foi 71.74. As ações oscilaram bastante dentro de 52.60 - 71.74, e a comparação com 69.02 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Avantis U.S. Mid Cap Value ETF?
O menor preço de Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) no ano foi 52.60. A comparação com o preço atual 68.58 e 52.60 - 71.74 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de AVMV em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de AVMV?
No passado American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 69.02 e 7.76% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 69.02
- Open
- 68.40
- Bid
- 68.58
- Ask
- 68.88
- Low
- 68.35
- High
- 68.61
- Volume
- 23
- Mudança diária
- -0.64%
- Mudança mensal
- -0.07%
- Mudança de 6 meses
- 12.63%
- Mudança anual
- 7.76%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8