AVMV: American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF
Le taux de change de AVMV a changé de -0.23% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 68.69 et à un maximum de 69.20.
Suivez la dynamique American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
AVMV Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action AVMV aujourd'hui ?
L'action American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF est cotée à 69.02 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.23%, a clôturé hier à 69.18 et son volume d'échange a atteint 57. Le graphique en temps réel du cours de AVMV présente ces mises à jour.
L'action American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF verse-t-elle des dividendes ?
American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF est actuellement valorisé à 69.02. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 8.45% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de AVMV.
Comment acheter des actions AVMV ?
Vous pouvez acheter des actions American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF au cours actuel de 69.02. Les ordres sont généralement placés à proximité de 69.02 ou de 69.32, le 57 et le -0.25% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de AVMV sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action AVMV ?
Investir dans American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 52.60 - 71.74 et le prix actuel 69.02. Beaucoup comparent 0.57% et 13.35% avant de passer des ordres à 69.02 ou 69.32. Consultez le graphique du cours de AVMV en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Avantis U.S. Mid Cap Value ETF ?
Le cours le plus élevé de Avantis U.S. Mid Cap Value ETF l'année dernière était 71.74. Au cours de 52.60 - 71.74, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 69.18 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Avantis U.S. Mid Cap Value ETF ?
Le cours le plus bas de Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) sur l'année a été 52.60. Sa comparaison avec 69.02 et 52.60 - 71.74 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de AVMV sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action AVMV a-t-elle été divisée ?
American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 69.18 et 8.45% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 69.18
- Ouverture
- 69.19
- Bid
- 69.02
- Ask
- 69.32
- Plus Bas
- 68.69
- Plus Haut
- 69.20
- Volume
- 57
- Changement quotidien
- -0.23%
- Changement Mensuel
- 0.57%
- Changement à 6 Mois
- 13.35%
- Changement Annuel
- 8.45%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8