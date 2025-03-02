- Panorámica
AVMV: American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF
El tipo de cambio de AVMV de hoy ha cambiado un -0.94%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 68.37, mientras que el máximo ha alcanzado 68.40.
Siga la dinámica de la pareja de divisas American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AVMV News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de AVMV hoy?
American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) se evalúa hoy en 68.37. El instrumento se negocia dentro de -0.94%; el cierre de ayer ha sido 69.02 y el volumen comercial ha alcanzado 4. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios AVMV en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF?
American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF se evalúa actualmente en 68.37. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 7.43% y USD. Monitoree los movimientos de AVMV en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de AVMV?
Puede comprar acciones de American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) al precio actual de 68.37. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 68.37 o 68.67, mientras que 4 y -0.04% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de AVMV en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de AVMV?
Invertir en American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF implica tener en cuenta el rango anual 52.60 - 71.74 y el precio actual 68.37. Muchos comparan -0.38% y 12.28% antes de colocar órdenes en 68.37 o 68.67. Estudie los cambios diarios de precios de AVMV en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Avantis U.S. Mid Cap Value ETF?
El precio más alto de Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) en el último año ha sido 71.74. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 52.60 - 71.74, una comparación con 69.02 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Avantis U.S. Mid Cap Value ETF?
El precio más bajo de Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) para el año ha sido 52.60. La comparación con los actuales 68.37 y 52.60 - 71.74 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de AVMV en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de AVMV?
En el pasado, American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 69.02 y 7.43% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 69.02
- Open
- 68.40
- Bid
- 68.37
- Ask
- 68.67
- Low
- 68.37
- High
- 68.40
- Volumen
- 4
- Cambio diario
- -0.94%
- Cambio mensual
- -0.38%
- Cambio a 6 meses
- 12.28%
- Cambio anual
- 7.43%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8