AVMV: American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF
AVMVの今日の為替レートは、-0.94%変化しました。日中、通貨は1あたり68.37の安値と68.40の高値で取引されました。
American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
AVMV株の現在の価格は？
American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETFの株価は本日68.37です。-0.94%内で取引され、前日の終値は69.02、取引量は4に達しました。AVMVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETFの株は配当を出しますか？
American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETFの現在の価格は68.37です。配当方針は会社によりますが、投資家は7.43%やUSDにも注目します。AVMVの動きはライブチャートで確認できます。
AVMV株を買う方法は？
American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETFの株は現在68.37で購入可能です。注文は通常68.37または68.67付近で行われ、4や-0.04%が市場の動きを示します。AVMVの最新情報はライブチャートで確認できます。
AVMV株に投資する方法は？
American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETFへの投資では、年間の値幅52.60 - 71.74と現在の68.37を考慮します。注文は多くの場合68.37や68.67で行われる前に、-0.38%や12.28%と比較されます。AVMVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Avantis U.S. Mid Cap Value ETFの株の最高値は？
Avantis U.S. Mid Cap Value ETFの過去1年の最高値は71.74でした。52.60 - 71.74内で株価は大きく変動し、69.02と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Avantis U.S. Mid Cap Value ETFの株の最低値は？
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF(AVMV)の年間最安値は52.60でした。現在の68.37や52.60 - 71.74と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。AVMVの動きはライブチャートで確認できます。
AVMVの株式分割はいつ行われましたか？
American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、69.02、7.43%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 69.02
- 始値
- 68.40
- 買値
- 68.37
- 買値
- 68.67
- 安値
- 68.37
- 高値
- 68.40
- 出来高
- 4
- 1日の変化
- -0.94%
- 1ヶ月の変化
- -0.38%
- 6ヶ月の変化
- 12.28%
- 1年の変化
- 7.43%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8