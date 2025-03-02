报价部分
AVMV: American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

69.02 USD 0.16 (0.23%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日AVMV汇率已更改-0.23%。当日，交易品种以低点68.69和高点69.20进行交易。

关注American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

AVMV股票今天的价格是多少？

American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF股票今天的定价为69.02。它在-0.23%范围内交易，昨天的收盘价为69.18，交易量达到57。AVMV的实时价格图表显示了这些更新。

American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF股票是否支付股息？

American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF目前的价值为69.02。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.45%和USD。实时查看图表以跟踪AVMV走势。

如何购买AVMV股票？

您可以以69.02的当前价格购买American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF股票。订单通常设置在69.02或69.32附近，而57和-0.25%显示市场活动。立即关注AVMV的实时图表更新。

如何投资AVMV股票？

投资American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF需要考虑年度范围52.60 - 71.74和当前价格69.02。许多人在以69.02或69.32下订单之前，会比较0.57%和。实时查看AVMV价格图表，了解每日变化。

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Avantis U.S. Mid Cap Value ETF的最高价格是71.74。在52.60 - 71.74内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF的绩效。

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF股票的最低价格是多少？

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF（AVMV）的最低价格为52.60。将其与当前的69.02和52.60 - 71.74进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AVMV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AVMV股票是什么时候拆分的？

American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、69.18和8.45%中可见。

日范围
68.69 69.20
年范围
52.60 71.74
前一天收盘价
69.18
开盘价
69.19
卖价
69.02
买价
69.32
最低价
68.69
最高价
69.20
交易量
57
日变化
-0.23%
月变化
0.57%
6个月变化
13.35%
年变化
8.45%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8