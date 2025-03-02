AVMV: American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF
今日AVMV汇率已更改-0.23%。当日，交易品种以低点68.69和高点69.20进行交易。
关注American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
AVMV新闻
常见问题解答
AVMV股票今天的价格是多少？
American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF股票今天的定价为69.02。它在-0.23%范围内交易，昨天的收盘价为69.18，交易量达到57。AVMV的实时价格图表显示了这些更新。
American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF股票是否支付股息？
American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF目前的价值为69.02。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.45%和USD。实时查看图表以跟踪AVMV走势。
如何购买AVMV股票？
您可以以69.02的当前价格购买American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF股票。订单通常设置在69.02或69.32附近，而57和-0.25%显示市场活动。立即关注AVMV的实时图表更新。
如何投资AVMV股票？
投资American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF需要考虑年度范围52.60 - 71.74和当前价格69.02。许多人在以69.02或69.32下订单之前，会比较0.57%和。实时查看AVMV价格图表，了解每日变化。
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Avantis U.S. Mid Cap Value ETF的最高价格是71.74。在52.60 - 71.74内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF的绩效。
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF股票的最低价格是多少？
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF（AVMV）的最低价格为52.60。将其与当前的69.02和52.60 - 71.74进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AVMV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AVMV股票是什么时候拆分的？
American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、69.18和8.45%中可见。
- 前一天收盘价
- 69.18
- 开盘价
- 69.19
- 卖价
- 69.02
- 买价
- 69.32
- 最低价
- 68.69
- 最高价
- 69.20
- 交易量
- 57
- 日变化
- -0.23%
- 月变化
- 0.57%
- 6个月变化
- 13.35%
- 年变化
- 8.45%
