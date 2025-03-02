AVMV股票今天的价格是多少？ American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF股票今天的定价为69.02。它在-0.23%范围内交易，昨天的收盘价为69.18，交易量达到57。AVMV的实时价格图表显示了这些更新。

American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF股票是否支付股息？ American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF目前的价值为69.02。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.45%和USD。实时查看图表以跟踪AVMV走势。

如何购买AVMV股票？ 您可以以69.02的当前价格购买American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF股票。订单通常设置在69.02或69.32附近，而57和-0.25%显示市场活动。立即关注AVMV的实时图表更新。

如何投资AVMV股票？ 投资American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF需要考虑年度范围52.60 - 71.74和当前价格69.02。许多人在以69.02或69.32下订单之前，会比较0.57%和。实时查看AVMV价格图表，了解每日变化。

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Avantis U.S. Mid Cap Value ETF的最高价格是71.74。在52.60 - 71.74内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF的绩效。

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF股票的最低价格是多少？ Avantis U.S. Mid Cap Value ETF（AVMV）的最低价格为52.60。将其与当前的69.02和52.60 - 71.74进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AVMV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。