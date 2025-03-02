- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
AVMV: American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF
Il tasso di cambio AVMV ha avuto una variazione del -0.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 68.69 e ad un massimo di 69.20.
Segui le dinamiche di American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AVMV News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni AVMV oggi?
Oggi le azioni American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF sono prezzate a 69.02. Viene scambiato all'interno di -0.23%, la chiusura di ieri è stata 69.18 e il volume degli scambi ha raggiunto 57. Il grafico dei prezzi in tempo reale di AVMV mostra questi aggiornamenti.
Le azioni American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF pagano dividendi?
American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF è attualmente valutato a 69.02. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 8.45% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di AVMV.
Come acquistare azioni AVMV?
Puoi acquistare azioni American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF al prezzo attuale di 69.02. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 69.02 o 69.32, mentre 57 e -0.25% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di AVMV sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni AVMV?
Investire in American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF implica considerare l'intervallo annuale 52.60 - 71.74 e il prezzo attuale 69.02. Molti confrontano 0.57% e 13.35% prima di effettuare ordini su 69.02 o 69.32. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di AVMV con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Avantis U.S. Mid Cap Value ETF?
Il prezzo massimo di Avantis U.S. Mid Cap Value ETF nell'ultimo anno è stato 71.74. All'interno di 52.60 - 71.74, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 69.18 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Avantis U.S. Mid Cap Value ETF?
Il prezzo più basso di Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) nel corso dell'anno è stato 52.60. Confrontandolo con gli attuali 69.02 e 52.60 - 71.74 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda AVMV muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di AVMV?
American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 69.18 e 8.45%.
- Chiusura Precedente
- 69.18
- Apertura
- 69.19
- Bid
- 69.02
- Ask
- 69.32
- Minimo
- 68.69
- Massimo
- 69.20
- Volume
- 57
- Variazione giornaliera
- -0.23%
- Variazione Mensile
- 0.57%
- Variazione Semestrale
- 13.35%
- Variazione Annuale
- 8.45%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8