AVMV: American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF
Курс AVMV за сегодня изменился на -0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 68.69, а максимальная — 69.20.
Следите за динамикой American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости AVMV
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AVMV сегодня?
American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) сегодня оценивается на уровне 69.02. Инструмент торгуется в пределах -0.23%, вчерашнее закрытие составило 69.18, а торговый объем достиг 57. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AVMV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF?
American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF в настоящее время оценивается в 69.02. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.45% и USD. Отслеживайте движения AVMV на графике в реальном времени.
Как купить акции AVMV?
Вы можете купить акции American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) по текущей цене 69.02. Ордера обычно размещаются около 69.02 или 69.32, тогда как 57 и -0.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AVMV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AVMV?
Инвестирование в American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF предполагает учет годового диапазона 52.60 - 71.74 и текущей цены 69.02. Многие сравнивают 0.57% и 13.35% перед размещением ордеров на 69.02 или 69.32. Изучайте ежедневные изменения цены AVMV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Avantis U.S. Mid Cap Value ETF?
Самая высокая цена Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) за последний год составила 71.74. Акции заметно колебались в пределах 52.60 - 71.74, сравнение с 69.18 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Avantis U.S. Mid Cap Value ETF?
Самая низкая цена Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) за год составила 52.60. Сравнение с текущими 69.02 и 52.60 - 71.74 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AVMV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AVMV?
В прошлом American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 69.18 и 8.45% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 69.18
- Open
- 69.19
- Bid
- 69.02
- Ask
- 69.32
- Low
- 68.69
- High
- 69.20
- Объем
- 57
- Дневное изменение
- -0.23%
- Месячное изменение
- 0.57%
- 6-месячное изменение
- 13.35%
- Годовое изменение
- 8.45%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8