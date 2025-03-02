- Übersicht
AVMV: American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF
Der Wechselkurs von AVMV hat sich für heute um -0.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 68.35 bis zu einem Hoch von 68.61 gehandelt.
Verfolgen Sie die American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von AVMV heute?
Die Aktie von American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) notiert heute bei 68.58. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.64% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 69.02 und das Handelsvolumen erreichte 23. Das Live-Chart von AVMV zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie AVMV Dividenden?
American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF wird derzeit mit 68.58 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 7.76% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von AVMV zu verfolgen.
Wie kaufe ich AVMV-Aktien?
Sie können Aktien von American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) zum aktuellen Kurs von 68.58 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 68.58 oder 68.88 platziert, während 23 und 0.26% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von AVMV auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in AVMV-Aktien?
Bei einer Investition in American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF müssen die jährliche Spanne 52.60 - 71.74 und der aktuelle Kurs 68.58 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.07% und 12.63%, bevor sie Orders zu 68.58 oder 68.88 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von AVMV.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Avantis U.S. Mid Cap Value ETF?
Der höchste Kurs von Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) im vergangenen Jahr lag bei 71.74. Innerhalb von 52.60 - 71.74 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 69.02 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Avantis U.S. Mid Cap Value ETF?
Der niedrigste Kurs von Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) im Laufe des Jahres betrug 52.60. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 68.58 und der Spanne 52.60 - 71.74 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von AVMV live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von AVMV statt?
American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Value ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 69.02 und 7.76% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 69.02
- Eröffnung
- 68.40
- Bid
- 68.58
- Ask
- 68.88
- Tief
- 68.35
- Hoch
- 68.61
- Volumen
- 23
- Tagesänderung
- -0.64%
- Monatsänderung
- -0.07%
- 6-Monatsänderung
- 12.63%
- Jahresänderung
- 7.76%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8