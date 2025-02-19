- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
AVLV: Avantis U.S. Large Cap Value ETF
A taxa do AVLV para hoje mudou para -0.25%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 71.78 e o mais alto foi 72.25.
Veja a dinâmica do par de moedas Avantis U.S. Large Cap Value ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AVLV Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de AVLV hoje?
Hoje Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) está avaliado em 72.07. O instrumento é negociado dentro de -0.25%, o fechamento de ontem foi 72.25, e o volume de negociação atingiu 620. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de AVLV em tempo real.
As ações de Avantis U.S. Large Cap Value ETF pagam dividendos?
Atualmente Avantis U.S. Large Cap Value ETF está avaliado em 72.07. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 9.90% e USD. Monitore os movimentos de AVLV no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de AVLV?
Você pode comprar ações de Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) pelo preço atual 72.07. Ordens geralmente são executadas perto de 72.07 ou 72.37, enquanto 620 e -0.07% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de AVLV no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de AVLV?
Investir em Avantis U.S. Large Cap Value ETF envolve considerar a faixa anual 55.67 - 72.86 e o preço atual 72.07. Muitos comparam 1.58% e 10.93% antes de enviar ordens em 72.07 ou 72.37. Estude as mudanças diárias de preço de AVLV no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Avantis U.S. Large Cap Value ETF?
O maior preço de Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) no último ano foi 72.86. As ações oscilaram bastante dentro de 55.67 - 72.86, e a comparação com 72.25 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Avantis U.S. Large Cap Value ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Avantis U.S. Large Cap Value ETF?
O menor preço de Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) no ano foi 55.67. A comparação com o preço atual 72.07 e 55.67 - 72.86 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de AVLV em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de AVLV?
No passado Avantis U.S. Large Cap Value ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 72.25 e 9.90% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 72.25
- Open
- 72.12
- Bid
- 72.07
- Ask
- 72.37
- Low
- 71.78
- High
- 72.25
- Volume
- 620
- Mudança diária
- -0.25%
- Mudança mensal
- 1.58%
- Mudança de 6 meses
- 10.93%
- Mudança anual
- 9.90%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8