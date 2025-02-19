- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
AVLV: Avantis U.S. Large Cap Value ETF
Der Wechselkurs von AVLV hat sich für heute um -0.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 71.78 bis zu einem Hoch von 72.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die Avantis U.S. Large Cap Value ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AVLV News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von AVLV heute?
Die Aktie von Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) notiert heute bei 72.07. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.25% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 72.25 und das Handelsvolumen erreichte 620. Das Live-Chart von AVLV zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie AVLV Dividenden?
Avantis U.S. Large Cap Value ETF wird derzeit mit 72.07 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 9.90% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von AVLV zu verfolgen.
Wie kaufe ich AVLV-Aktien?
Sie können Aktien von Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) zum aktuellen Kurs von 72.07 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 72.07 oder 72.37 platziert, während 620 und -0.07% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von AVLV auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in AVLV-Aktien?
Bei einer Investition in Avantis U.S. Large Cap Value ETF müssen die jährliche Spanne 55.67 - 72.86 und der aktuelle Kurs 72.07 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.58% und 10.93%, bevor sie Orders zu 72.07 oder 72.37 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von AVLV.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Avantis U.S. Large Cap Value ETF?
Der höchste Kurs von Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) im vergangenen Jahr lag bei 72.86. Innerhalb von 55.67 - 72.86 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 72.25 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Avantis U.S. Large Cap Value ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Avantis U.S. Large Cap Value ETF?
Der niedrigste Kurs von Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) im Laufe des Jahres betrug 55.67. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 72.07 und der Spanne 55.67 - 72.86 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von AVLV live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von AVLV statt?
Avantis U.S. Large Cap Value ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 72.25 und 9.90% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 72.25
- Eröffnung
- 72.12
- Bid
- 72.07
- Ask
- 72.37
- Tief
- 71.78
- Hoch
- 72.25
- Volumen
- 620
- Tagesänderung
- -0.25%
- Monatsänderung
- 1.58%
- 6-Monatsänderung
- 10.93%
- Jahresänderung
- 9.90%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8