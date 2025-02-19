- Panorámica
AVLV: Avantis U.S. Large Cap Value ETF
El tipo de cambio de AVLV de hoy ha cambiado un -0.44%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 71.78, mientras que el máximo ha alcanzado 72.25.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Avantis U.S. Large Cap Value ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
AVLV News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de AVLV hoy?
Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) se evalúa hoy en 71.93. El instrumento se negocia dentro de -0.44%; el cierre de ayer ha sido 72.25 y el volumen comercial ha alcanzado 387. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios AVLV en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Avantis U.S. Large Cap Value ETF?
Avantis U.S. Large Cap Value ETF se evalúa actualmente en 71.93. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 9.68% y USD. Monitoree los movimientos de AVLV en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de AVLV?
Puede comprar acciones de Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) al precio actual de 71.93. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 71.93 o 72.23, mientras que 387 y -0.26% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de AVLV en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de AVLV?
Invertir en Avantis U.S. Large Cap Value ETF implica tener en cuenta el rango anual 55.67 - 72.86 y el precio actual 71.93. Muchos comparan 1.38% y 10.71% antes de colocar órdenes en 71.93 o 72.23. Estudie los cambios diarios de precios de AVLV en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Avantis U.S. Large Cap Value ETF?
El precio más alto de Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) en el último año ha sido 72.86. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 55.67 - 72.86, una comparación con 72.25 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Avantis U.S. Large Cap Value ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Avantis U.S. Large Cap Value ETF?
El precio más bajo de Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) para el año ha sido 55.67. La comparación con los actuales 71.93 y 55.67 - 72.86 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de AVLV en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de AVLV?
En el pasado, Avantis U.S. Large Cap Value ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 72.25 y 9.68% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 72.25
- Open
- 72.12
- Bid
- 71.93
- Ask
- 72.23
- Low
- 71.78
- High
- 72.25
- Volumen
- 387
- Cambio diario
- -0.44%
- Cambio mensual
- 1.38%
- Cambio a 6 meses
- 10.71%
- Cambio anual
- 9.68%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8