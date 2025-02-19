- Обзор рынка
AVLV: Avantis U.S. Large Cap Value ETF
Курс AVLV за сегодня изменился на -0.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 71.86, а максимальная — 72.25.
Следите за динамикой Avantis U.S. Large Cap Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AVLV сегодня?
Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) сегодня оценивается на уровне 71.93. Инструмент торгуется в пределах -0.44%, вчерашнее закрытие составило 72.25, а торговый объем достиг 182. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AVLV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Avantis U.S. Large Cap Value ETF?
Avantis U.S. Large Cap Value ETF в настоящее время оценивается в 71.93. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.68% и USD. Отслеживайте движения AVLV на графике в реальном времени.
Как купить акции AVLV?
Вы можете купить акции Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) по текущей цене 71.93. Ордера обычно размещаются около 71.93 или 72.23, тогда как 182 и -0.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AVLV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AVLV?
Инвестирование в Avantis U.S. Large Cap Value ETF предполагает учет годового диапазона 55.67 - 72.86 и текущей цены 71.93. Многие сравнивают 1.38% и 10.71% перед размещением ордеров на 71.93 или 72.23. Изучайте ежедневные изменения цены AVLV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Avantis U.S. Large Cap Value ETF?
Самая высокая цена Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) за последний год составила 72.86. Акции заметно колебались в пределах 55.67 - 72.86, сравнение с 72.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Avantis U.S. Large Cap Value ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Avantis U.S. Large Cap Value ETF?
Самая низкая цена Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) за год составила 55.67. Сравнение с текущими 71.93 и 55.67 - 72.86 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AVLV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AVLV?
В прошлом Avantis U.S. Large Cap Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 72.25 и 9.68% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 72.25
- Open
- 72.12
- Bid
- 71.93
- Ask
- 72.23
- Low
- 71.86
- High
- 72.25
- Объем
- 182
- Дневное изменение
- -0.44%
- Месячное изменение
- 1.38%
- 6-месячное изменение
- 10.71%
- Годовое изменение
- 9.68%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8