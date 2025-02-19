- Aperçu
AVLV: Avantis U.S. Large Cap Value ETF
Le taux de change de AVLV a changé de -0.11% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 71.97 et à un maximum de 72.54.
Suivez la dynamique Avantis U.S. Large Cap Value ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
AVLV Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action AVLV aujourd'hui ?
L'action Avantis U.S. Large Cap Value ETF est cotée à 72.25 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.11%, a clôturé hier à 72.33 et son volume d'échange a atteint 1052. Le graphique en temps réel du cours de AVLV présente ces mises à jour.
L'action Avantis U.S. Large Cap Value ETF verse-t-elle des dividendes ?
Avantis U.S. Large Cap Value ETF est actuellement valorisé à 72.25. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 10.17% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de AVLV.
Comment acheter des actions AVLV ?
Vous pouvez acheter des actions Avantis U.S. Large Cap Value ETF au cours actuel de 72.25. Les ordres sont généralement placés à proximité de 72.25 ou de 72.55, le 1052 et le -0.40% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de AVLV sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action AVLV ?
Investir dans Avantis U.S. Large Cap Value ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 55.67 - 72.86 et le prix actuel 72.25. Beaucoup comparent 1.83% et 11.21% avant de passer des ordres à 72.25 ou 72.55. Consultez le graphique du cours de AVLV en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Avantis U.S. Large Cap Value ETF ?
Le cours le plus élevé de Avantis U.S. Large Cap Value ETF l'année dernière était 72.86. Au cours de 55.67 - 72.86, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 72.33 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Avantis U.S. Large Cap Value ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Avantis U.S. Large Cap Value ETF ?
Le cours le plus bas de Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) sur l'année a été 55.67. Sa comparaison avec 72.25 et 55.67 - 72.86 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de AVLV sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action AVLV a-t-elle été divisée ?
Avantis U.S. Large Cap Value ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 72.33 et 10.17% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 72.33
- Ouverture
- 72.54
- Bid
- 72.25
- Ask
- 72.55
- Plus Bas
- 71.97
- Plus Haut
- 72.54
- Volume
- 1.052 K
- Changement quotidien
- -0.11%
- Changement Mensuel
- 1.83%
- Changement à 6 Mois
- 11.21%
- Changement Annuel
- 10.17%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8