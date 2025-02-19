- Panoramica
AVLV: Avantis U.S. Large Cap Value ETF
Il tasso di cambio AVLV ha avuto una variazione del -0.44% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 71.86 e ad un massimo di 72.25.
Segui le dinamiche di Avantis U.S. Large Cap Value ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni AVLV oggi?
Oggi le azioni Avantis U.S. Large Cap Value ETF sono prezzate a 71.93. Viene scambiato all'interno di -0.44%, la chiusura di ieri è stata 72.25 e il volume degli scambi ha raggiunto 182. Il grafico dei prezzi in tempo reale di AVLV mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Avantis U.S. Large Cap Value ETF pagano dividendi?
Avantis U.S. Large Cap Value ETF è attualmente valutato a 71.93. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 9.68% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di AVLV.
Come acquistare azioni AVLV?
Puoi acquistare azioni Avantis U.S. Large Cap Value ETF al prezzo attuale di 71.93. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 71.93 o 72.23, mentre 182 e -0.26% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di AVLV sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni AVLV?
Investire in Avantis U.S. Large Cap Value ETF implica considerare l'intervallo annuale 55.67 - 72.86 e il prezzo attuale 71.93. Molti confrontano 1.38% e 10.71% prima di effettuare ordini su 71.93 o 72.23. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di AVLV con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Avantis U.S. Large Cap Value ETF?
Il prezzo massimo di Avantis U.S. Large Cap Value ETF nell'ultimo anno è stato 72.86. All'interno di 55.67 - 72.86, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 72.25 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Avantis U.S. Large Cap Value ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Avantis U.S. Large Cap Value ETF?
Il prezzo più basso di Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) nel corso dell'anno è stato 55.67. Confrontandolo con gli attuali 71.93 e 55.67 - 72.86 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda AVLV muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di AVLV?
Avantis U.S. Large Cap Value ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 72.25 e 9.68%.
- Chiusura Precedente
- 72.25
- Apertura
- 72.12
- Bid
- 71.93
- Ask
- 72.23
- Minimo
- 71.86
- Massimo
- 72.25
- Volume
- 182
- Variazione giornaliera
- -0.44%
- Variazione Mensile
- 1.38%
- Variazione Semestrale
- 10.71%
- Variazione Annuale
- 9.68%
