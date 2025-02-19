AVLV股票今天的价格是多少？ Avantis U.S. Large Cap Value ETF股票今天的定价为71.93。它在-0.44%范围内交易，昨天的收盘价为72.25，交易量达到182。AVLV的实时价格图表显示了这些更新。

Avantis U.S. Large Cap Value ETF股票是否支付股息？ Avantis U.S. Large Cap Value ETF目前的价值为71.93。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.68%和USD。实时查看图表以跟踪AVLV走势。

如何购买AVLV股票？ 您可以以71.93的当前价格购买Avantis U.S. Large Cap Value ETF股票。订单通常设置在71.93或72.23附近，而182和-0.26%显示市场活动。立即关注AVLV的实时图表更新。

如何投资AVLV股票？ 投资Avantis U.S. Large Cap Value ETF需要考虑年度范围55.67 - 72.86和当前价格71.93。许多人在以71.93或72.23下订单之前，会比较1.38%和。实时查看AVLV价格图表，了解每日变化。

Avantis U.S. Large Cap Value ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Avantis U.S. Large Cap Value ETF的最高价格是72.86。在55.67 - 72.86内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Avantis U.S. Large Cap Value ETF的绩效。

Avantis U.S. Large Cap Value ETF股票的最低价格是多少？ Avantis U.S. Large Cap Value ETF（AVLV）的最低价格为55.67。将其与当前的71.93和55.67 - 72.86进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AVLV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。