AVLV: Avantis U.S. Large Cap Value ETF

71.93 USD 0.32 (0.44%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日AVLV汇率已更改-0.44%。当日，交易品种以低点71.86和高点72.25进行交易。

关注Avantis U.S. Large Cap Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

AVLV股票今天的价格是多少？

Avantis U.S. Large Cap Value ETF股票今天的定价为71.93。它在-0.44%范围内交易，昨天的收盘价为72.25，交易量达到182。AVLV的实时价格图表显示了这些更新。

Avantis U.S. Large Cap Value ETF股票是否支付股息？

Avantis U.S. Large Cap Value ETF目前的价值为71.93。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.68%和USD。实时查看图表以跟踪AVLV走势。

如何购买AVLV股票？

您可以以71.93的当前价格购买Avantis U.S. Large Cap Value ETF股票。订单通常设置在71.93或72.23附近，而182和-0.26%显示市场活动。立即关注AVLV的实时图表更新。

如何投资AVLV股票？

投资Avantis U.S. Large Cap Value ETF需要考虑年度范围55.67 - 72.86和当前价格71.93。许多人在以71.93或72.23下订单之前，会比较1.38%和。实时查看AVLV价格图表，了解每日变化。

Avantis U.S. Large Cap Value ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Avantis U.S. Large Cap Value ETF的最高价格是72.86。在55.67 - 72.86内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Avantis U.S. Large Cap Value ETF的绩效。

Avantis U.S. Large Cap Value ETF股票的最低价格是多少？

Avantis U.S. Large Cap Value ETF（AVLV）的最低价格为55.67。将其与当前的71.93和55.67 - 72.86进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AVLV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AVLV股票是什么时候拆分的？

Avantis U.S. Large Cap Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、72.25和9.68%中可见。

日范围
71.86 72.25
年范围
55.67 72.86
前一天收盘价
72.25
开盘价
72.12
卖价
71.93
买价
72.23
最低价
71.86
最高价
72.25
交易量
182
日变化
-0.44%
月变化
1.38%
6个月变化
10.71%
年变化
9.68%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8