AVLV: Avantis U.S. Large Cap Value ETF
今日AVLV汇率已更改-0.44%。当日，交易品种以低点71.86和高点72.25进行交易。
关注Avantis U.S. Large Cap Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
AVLV新闻
常见问题解答
AVLV股票今天的价格是多少？
Avantis U.S. Large Cap Value ETF股票今天的定价为71.93。它在-0.44%范围内交易，昨天的收盘价为72.25，交易量达到182。AVLV的实时价格图表显示了这些更新。
Avantis U.S. Large Cap Value ETF股票是否支付股息？
Avantis U.S. Large Cap Value ETF目前的价值为71.93。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.68%和USD。实时查看图表以跟踪AVLV走势。
如何购买AVLV股票？
您可以以71.93的当前价格购买Avantis U.S. Large Cap Value ETF股票。订单通常设置在71.93或72.23附近，而182和-0.26%显示市场活动。立即关注AVLV的实时图表更新。
如何投资AVLV股票？
投资Avantis U.S. Large Cap Value ETF需要考虑年度范围55.67 - 72.86和当前价格71.93。许多人在以71.93或72.23下订单之前，会比较1.38%和。实时查看AVLV价格图表，了解每日变化。
Avantis U.S. Large Cap Value ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Avantis U.S. Large Cap Value ETF的最高价格是72.86。在55.67 - 72.86内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Avantis U.S. Large Cap Value ETF的绩效。
Avantis U.S. Large Cap Value ETF股票的最低价格是多少？
Avantis U.S. Large Cap Value ETF（AVLV）的最低价格为55.67。将其与当前的71.93和55.67 - 72.86进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AVLV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AVLV股票是什么时候拆分的？
Avantis U.S. Large Cap Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、72.25和9.68%中可见。
- 前一天收盘价
- 72.25
- 开盘价
- 72.12
- 卖价
- 71.93
- 买价
- 72.23
- 最低价
- 71.86
- 最高价
- 72.25
- 交易量
- 182
- 日变化
- -0.44%
- 月变化
- 1.38%
- 6个月变化
- 10.71%
- 年变化
- 9.68%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8