AVLV: Avantis U.S. Large Cap Value ETF

71.93 USD 0.32 (0.44%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AVLVの今日の為替レートは、-0.44%変化しました。日中、通貨は1あたり71.78の安値と72.25の高値で取引されました。

Avantis U.S. Large Cap Value ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

AVLV株の現在の価格は？

Avantis U.S. Large Cap Value ETFの株価は本日71.93です。-0.44%内で取引され、前日の終値は72.25、取引量は387に達しました。AVLVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Avantis U.S. Large Cap Value ETFの株は配当を出しますか？

Avantis U.S. Large Cap Value ETFの現在の価格は71.93です。配当方針は会社によりますが、投資家は9.68%やUSDにも注目します。AVLVの動きはライブチャートで確認できます。

AVLV株を買う方法は？

Avantis U.S. Large Cap Value ETFの株は現在71.93で購入可能です。注文は通常71.93または72.23付近で行われ、387や-0.26%が市場の動きを示します。AVLVの最新情報はライブチャートで確認できます。

AVLV株に投資する方法は？

Avantis U.S. Large Cap Value ETFへの投資では、年間の値幅55.67 - 72.86と現在の71.93を考慮します。注文は多くの場合71.93や72.23で行われる前に、1.38%や10.71%と比較されます。AVLVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Avantis U.S. Large Cap Value ETFの株の最高値は？

Avantis U.S. Large Cap Value ETFの過去1年の最高値は72.86でした。55.67 - 72.86内で株価は大きく変動し、72.25と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Avantis U.S. Large Cap Value ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Avantis U.S. Large Cap Value ETFの株の最低値は？

Avantis U.S. Large Cap Value ETF(AVLV)の年間最安値は55.67でした。現在の71.93や55.67 - 72.86と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。AVLVの動きはライブチャートで確認できます。

AVLVの株式分割はいつ行われましたか？

Avantis U.S. Large Cap Value ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、72.25、9.68%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
71.78 72.25
1年のレンジ
55.67 72.86
以前の終値
72.25
始値
72.12
買値
71.93
買値
72.23
安値
71.78
高値
72.25
出来高
387
1日の変化
-0.44%
1ヶ月の変化
1.38%
6ヶ月の変化
10.71%
1年の変化
9.68%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8