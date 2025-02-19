- 概要
AVLV: Avantis U.S. Large Cap Value ETF
AVLVの今日の為替レートは、-0.44%変化しました。日中、通貨は1あたり71.78の安値と72.25の高値で取引されました。
Avantis U.S. Large Cap Value ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
AVLV株の現在の価格は？
Avantis U.S. Large Cap Value ETFの株価は本日71.93です。-0.44%内で取引され、前日の終値は72.25、取引量は387に達しました。AVLVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Avantis U.S. Large Cap Value ETFの株は配当を出しますか？
Avantis U.S. Large Cap Value ETFの現在の価格は71.93です。配当方針は会社によりますが、投資家は9.68%やUSDにも注目します。AVLVの動きはライブチャートで確認できます。
AVLV株を買う方法は？
Avantis U.S. Large Cap Value ETFの株は現在71.93で購入可能です。注文は通常71.93または72.23付近で行われ、387や-0.26%が市場の動きを示します。AVLVの最新情報はライブチャートで確認できます。
AVLV株に投資する方法は？
Avantis U.S. Large Cap Value ETFへの投資では、年間の値幅55.67 - 72.86と現在の71.93を考慮します。注文は多くの場合71.93や72.23で行われる前に、1.38%や10.71%と比較されます。AVLVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Avantis U.S. Large Cap Value ETFの株の最高値は？
Avantis U.S. Large Cap Value ETFの過去1年の最高値は72.86でした。55.67 - 72.86内で株価は大きく変動し、72.25と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Avantis U.S. Large Cap Value ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Avantis U.S. Large Cap Value ETFの株の最低値は？
Avantis U.S. Large Cap Value ETF(AVLV)の年間最安値は55.67でした。現在の71.93や55.67 - 72.86と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。AVLVの動きはライブチャートで確認できます。
AVLVの株式分割はいつ行われましたか？
Avantis U.S. Large Cap Value ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、72.25、9.68%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 72.25
- 始値
- 72.12
- 買値
- 71.93
- 買値
- 72.23
- 安値
- 71.78
- 高値
- 72.25
- 出来高
- 387
- 1日の変化
- -0.44%
- 1ヶ月の変化
- 1.38%
- 6ヶ月の変化
- 10.71%
- 1年の変化
- 9.68%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8