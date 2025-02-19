Moedas / AUUD
AUUD: Auddia Inc
2.14 USD 0.09 (4.39%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AUUD para hoje mudou para 4.39%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.03 e o mais alto foi 2.18.
Veja a dinâmica do par de moedas Auddia Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
AUUD Notícias
Faixa diária
2.03 2.18
Faixa anual
0.21 7.29
- Fechamento anterior
- 2.05
- Open
- 2.03
- Bid
- 2.14
- Ask
- 2.44
- Low
- 2.03
- High
- 2.18
- Volume
- 146
- Mudança diária
- 4.39%
- Mudança mensal
- -3.60%
- Mudança de 6 meses
- -44.42%
- Mudança anual
- 229.23%
