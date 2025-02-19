通貨 / AUUD
AUUD: Auddia Inc
2.14 USD 0.09 (4.39%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AUUDの今日の為替レートは、4.39%変化しました。日中、通貨は1あたり2.03の安値と2.18の高値で取引されました。
Auddia Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
AUUD News
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 8/21/25 - TipRanks.com
- Dow Surges 100 Points; Target Shares Fall After Q2 Results - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Auddia (NASDAQ:AUUD)
- Auddia shifts to B2B model, offering artists access to radio listeners
- Why International Money Express Shares Are Trading Higher By Around 54%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), C3.ai (NYSE:AI)
- Auddia stock soars after announcing business combination and restructuring
- Auddia announces CEO change and potential restructuring plans
- Gold Gains Over 1%; TD SYNNEX Shares Plunge After Downbeat Results - Dermata Therapeutics (NASDAQ:DRMA), Auddia (NASDAQ:AUUD)
- Nasdaq Down Over 100 Points; US Initial Jobless Claims Fall - Dermata Therapeutics (NASDAQ:DRMA), Auddia (NASDAQ:AUUD)
- Adobe, Dollar General And Kohl's To Report Results; Investors Look To Inflation Report
- Dow Dips 150 Points; US Housing Starts Fall In January - Allurion Technologies (NYSE:ALUR), Auddia (NASDAQ:AUUD)
1日のレンジ
2.03 2.18
1年のレンジ
0.21 7.29
- 以前の終値
- 2.05
- 始値
- 2.03
- 買値
- 2.14
- 買値
- 2.44
- 安値
- 2.03
- 高値
- 2.18
- 出来高
- 146
- 1日の変化
- 4.39%
- 1ヶ月の変化
- -3.60%
- 6ヶ月の変化
- -44.42%
- 1年の変化
- 229.23%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K