Valute / AUUD
AUUD: Auddia Inc
2.27 USD 0.13 (6.07%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AUUD ha avuto una variazione del 6.07% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.14 e ad un massimo di 2.39.
Segui le dinamiche di Auddia Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
AUUD News
Intervallo Giornaliero
2.14 2.39
Intervallo Annuale
0.21 7.29
- Chiusura Precedente
- 2.14
- Apertura
- 2.14
- Bid
- 2.27
- Ask
- 2.57
- Minimo
- 2.14
- Massimo
- 2.39
- Volume
- 431
- Variazione giornaliera
- 6.07%
- Variazione Mensile
- 2.25%
- Variazione Semestrale
- -41.04%
- Variazione Annuale
- 249.23%
21 settembre, domenica