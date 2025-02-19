Währungen / AUUD
AUUD: Auddia Inc
2.34 USD 0.20 (9.35%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AUUD hat sich für heute um 9.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.14 bis zu einem Hoch von 2.39 gehandelt.
Verfolgen Sie die Auddia Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AUUD News
Tagesspanne
2.14 2.39
Jahresspanne
0.21 7.29
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.14
- Eröffnung
- 2.14
- Bid
- 2.34
- Ask
- 2.64
- Tief
- 2.14
- Hoch
- 2.39
- Volumen
- 330
- Tagesänderung
- 9.35%
- Monatsänderung
- 5.41%
- 6-Monatsänderung
- -39.22%
- Jahresänderung
- 260.00%
