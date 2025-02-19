KurseKategorien
Währungen / AUUD
Zurück zum Aktien

AUUD: Auddia Inc

2.34 USD 0.20 (9.35%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AUUD hat sich für heute um 9.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.14 bis zu einem Hoch von 2.39 gehandelt.

Verfolgen Sie die Auddia Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AUUD News

Tagesspanne
2.14 2.39
Jahresspanne
0.21 7.29
Vorheriger Schlusskurs
2.14
Eröffnung
2.14
Bid
2.34
Ask
2.64
Tief
2.14
Hoch
2.39
Volumen
330
Tagesänderung
9.35%
Monatsänderung
5.41%
6-Monatsänderung
-39.22%
Jahresänderung
260.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K