货币 / AUUD
AUUD: Auddia Inc
2.05 USD 0.03 (1.44%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AUUD汇率已更改-1.44%。当日，交易品种以低点2.03和高点2.11进行交易。
关注Auddia Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
AUUD新闻
日范围
2.03 2.11
年范围
0.21 7.29
- 前一天收盘价
- 2.08
- 开盘价
- 2.08
- 卖价
- 2.05
- 买价
- 2.35
- 最低价
- 2.03
- 最高价
- 2.11
- 交易量
- 140
- 日变化
- -1.44%
- 月变化
- -7.66%
- 6个月变化
- -46.75%
- 年变化
- 215.38%
