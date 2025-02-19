КотировкиРазделы
AUUD: Auddia Inc

2.08 USD 0.05 (2.46%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AUUD за сегодня изменился на 2.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.02, а максимальная — 2.10.

Следите за динамикой Auddia Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
2.02 2.10
Годовой диапазон
0.21 7.29
Предыдущее закрытие
2.03
Open
2.04
Bid
2.08
Ask
2.38
Low
2.02
High
2.10
Объем
108
Дневное изменение
2.46%
Месячное изменение
-6.31%
6-месячное изменение
-45.97%
Годовое изменение
220.00%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.