AUUD: Auddia Inc
2.08 USD 0.05 (2.46%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AUUD за сегодня изменился на 2.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.02, а максимальная — 2.10.
Следите за динамикой Auddia Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AUUD
Дневной диапазон
2.02 2.10
Годовой диапазон
0.21 7.29
- Предыдущее закрытие
- 2.03
- Open
- 2.04
- Bid
- 2.08
- Ask
- 2.38
- Low
- 2.02
- High
- 2.10
- Объем
- 108
- Дневное изменение
- 2.46%
- Месячное изменение
- -6.31%
- 6-месячное изменение
- -45.97%
- Годовое изменение
- 220.00%
