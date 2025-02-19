Devises / AUUD
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
AUUD: Auddia Inc
2.30 USD 0.03 (1.32%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AUUD a changé de 1.32% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.21 et à un maximum de 2.33.
Suivez la dynamique Auddia Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AUUD Nouvelles
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 8/21/25 - TipRanks.com
- Dow Surges 100 Points; Target Shares Fall After Q2 Results - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Auddia (NASDAQ:AUUD)
- Auddia shifts to B2B model, offering artists access to radio listeners
- Why International Money Express Shares Are Trading Higher By Around 54%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), C3.ai (NYSE:AI)
- Auddia stock soars after announcing business combination and restructuring
- Auddia announces CEO change and potential restructuring plans
- Gold Gains Over 1%; TD SYNNEX Shares Plunge After Downbeat Results - Dermata Therapeutics (NASDAQ:DRMA), Auddia (NASDAQ:AUUD)
- Nasdaq Down Over 100 Points; US Initial Jobless Claims Fall - Dermata Therapeutics (NASDAQ:DRMA), Auddia (NASDAQ:AUUD)
- Adobe, Dollar General And Kohl's To Report Results; Investors Look To Inflation Report
- Dow Dips 150 Points; US Housing Starts Fall In January - Allurion Technologies (NYSE:ALUR), Auddia (NASDAQ:AUUD)
Range quotidien
2.21 2.33
Range Annuel
0.21 7.29
- Clôture Précédente
- 2.27
- Ouverture
- 2.26
- Bid
- 2.30
- Ask
- 2.60
- Plus Bas
- 2.21
- Plus Haut
- 2.33
- Volume
- 30
- Changement quotidien
- 1.32%
- Changement Mensuel
- 3.60%
- Changement à 6 Mois
- -40.26%
- Changement Annuel
- 253.85%