통화 / AUUD
AUUD: Auddia Inc
2.27 USD 0.13 (6.07%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AUUD 환율이 오늘 6.07%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.14이고 고가는 2.39이었습니다.
Auddia Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
AUUD News
일일 변동 비율
2.14 2.39
년간 변동
0.21 7.29
- 이전 종가
- 2.14
- 시가
- 2.14
- Bid
- 2.27
- Ask
- 2.57
- 저가
- 2.14
- 고가
- 2.39
- 볼륨
- 431
- 일일 변동
- 6.07%
- 월 변동
- 2.25%
- 6개월 변동
- -41.04%
- 년간 변동율
- 249.23%
20 9월, 토요일