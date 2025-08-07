Moedas / ATO
ATO: Atmos Energy Corporation
163.47 USD 0.26 (0.16%)
Setor: Serviços públicos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ATO para hoje mudou para 0.16%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 162.53 e o mais alto foi 164.87.
Veja a dinâmica do par de moedas Atmos Energy Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ATO Notícias
Faixa diária
162.53 164.87
Faixa anual
136.12 168.86
- Fechamento anterior
- 163.21
- Open
- 163.76
- Bid
- 163.47
- Ask
- 163.77
- Low
- 162.53
- High
- 164.87
- Volume
- 2.405 K
- Mudança diária
- 0.16%
- Mudança mensal
- -1.39%
- Mudança de 6 meses
- 5.85%
- Mudança anual
- 17.60%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh