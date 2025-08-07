通貨 / ATO
ATO: Atmos Energy Corporation
162.49 USD 0.98 (0.60%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ATOの今日の為替レートは、-0.60%変化しました。日中、通貨は1あたり160.14の安値と163.11の高値で取引されました。
Atmos Energy Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
160.14 163.11
1年のレンジ
136.12 168.86
- 以前の終値
- 163.47
- 始値
- 161.65
- 買値
- 162.49
- 買値
- 162.79
- 安値
- 160.14
- 高値
- 163.11
- 出来高
- 1.654 K
- 1日の変化
- -0.60%
- 1ヶ月の変化
- -1.98%
- 6ヶ月の変化
- 5.21%
- 1年の変化
- 16.89%
