ATO: Atmos Energy Corporation

162.49 USD 0.98 (0.60%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ATO hat sich für heute um -0.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 160.14 bis zu einem Hoch von 163.11 gehandelt.

Verfolgen Sie die Atmos Energy Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
160.14 163.11
Jahresspanne
136.12 168.86
Vorheriger Schlusskurs
163.47
Eröffnung
161.65
Bid
162.49
Ask
162.79
Tief
160.14
Hoch
163.11
Volumen
1.654 K
Tagesänderung
-0.60%
Monatsänderung
-1.98%
6-Monatsänderung
5.21%
Jahresänderung
16.89%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K