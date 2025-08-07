Währungen / ATO
ATO: Atmos Energy Corporation
162.49 USD 0.98 (0.60%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ATO hat sich für heute um -0.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 160.14 bis zu einem Hoch von 163.11 gehandelt.
Verfolgen Sie die Atmos Energy Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ATO News
Tagesspanne
160.14 163.11
Jahresspanne
136.12 168.86
- Vorheriger Schlusskurs
- 163.47
- Eröffnung
- 161.65
- Bid
- 162.49
- Ask
- 162.79
- Tief
- 160.14
- Hoch
- 163.11
- Volumen
- 1.654 K
- Tagesänderung
- -0.60%
- Monatsänderung
- -1.98%
- 6-Monatsänderung
- 5.21%
- Jahresänderung
- 16.89%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K