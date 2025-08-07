통화 / ATO
ATO: Atmos Energy Corporation
162.93 USD 0.44 (0.27%)
부문: 유틸리티 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ATO 환율이 오늘 0.27%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 161.45이고 고가는 163.94이었습니다.
Atmos Energy Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
161.45 163.94
년간 변동
136.12 168.86
- 이전 종가
- 162.49
- 시가
- 163.05
- Bid
- 162.93
- Ask
- 163.23
- 저가
- 161.45
- 고가
- 163.94
- 볼륨
- 1.420 K
- 일일 변동
- 0.27%
- 월 변동
- -1.72%
- 6개월 변동
- 5.50%
- 년간 변동율
- 17.21%
