Валюты / ATO
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ATO: Atmos Energy Corporation
163.21 USD 2.66 (1.60%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ATO за сегодня изменился на -1.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 162.91, а максимальная — 165.75.
Следите за динамикой Atmos Energy Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ATO
- Is Atmos Energy (ATO) Stock Outpacing Its Utilities Peers This Year?
- Here Are Some Reasons to Add ONE Gas Stock to Your Portfolio Right Now
- Top Analyst Reports for Walmart, Alibaba & Shell
- Buy These 4 Low-Beta Utility Stocks to Navigate Market Volatility
- Investments and Increasing Customer Base Drive MDU Resources' Growth
- TELUS to Acquire Remaining TELUS Digital Shares in $539 Million Deal
- 5 Low-Beta Defensive Stocks to Bank on as Consumer Confidence Shrinks
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- Reasons to Include Sempra Energy Stock in Your Portfolio Now
- All You Need to Know About Atmos (ATO) Rating Upgrade to Buy
- Is Atmos Energy (ATO) Outperforming Other Utilities Stocks This Year?
- ATO or NWN: Which Utility Stock Is Better Positioned for Investors?
- NVIDIA, Dell Set To Report Earnings As Investors Focus On Core PCE Price Index
- Atmos Energy stock hits all-time high at 167.54 USD
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Top 2 Utilities Stocks You May Want To Dump In August - Atmos Energy (NYSE:ATO), Joby Aviation (NYSE:JOBY)
- Ladenburg Thalmann downgrades Atmos Energy stock on valuation concerns
- MDU Resources Q2 Earnings Lag, Revenues Rise Y/Y, EPS View Narrowed
- Earnings call transcript: Atmos Energy Q3 2025 earnings meet forecasts, stock surges 5%
- UGI or ATO: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- UGI Q3 Loss Narrower Than Expected, Revenues Miss Estimates
- Southwest Gas Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Decrease Y/Y
- Atmos Energy Q3 Earnings Lag Estimates, Revenues Rise Y/Y
Дневной диапазон
162.91 165.75
Годовой диапазон
136.12 168.86
- Предыдущее закрытие
- 165.87
- Open
- 165.22
- Bid
- 163.21
- Ask
- 163.51
- Low
- 162.91
- High
- 165.75
- Объем
- 2.218 K
- Дневное изменение
- -1.60%
- Месячное изменение
- -1.55%
- 6-месячное изменение
- 5.68%
- Годовое изменение
- 17.41%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.