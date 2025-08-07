КотировкиРазделы
ATO: Atmos Energy Corporation

163.21 USD 2.66 (1.60%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ATO за сегодня изменился на -1.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 162.91, а максимальная — 165.75.

Следите за динамикой Atmos Energy Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости ATO

Дневной диапазон
162.91 165.75
Годовой диапазон
136.12 168.86
Предыдущее закрытие
165.87
Open
165.22
Bid
163.21
Ask
163.51
Low
162.91
High
165.75
Объем
2.218 K
Дневное изменение
-1.60%
Месячное изменение
-1.55%
6-месячное изменение
5.68%
Годовое изменение
17.41%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.