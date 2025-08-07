Devises / ATO
ATO: Atmos Energy Corporation
162.93 USD 0.44 (0.27%)
Secteur: Utilitaires Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ATO a changé de 0.27% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 161.45 et à un maximum de 163.94.
Suivez la dynamique Atmos Energy Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
ATO Nouvelles
Range quotidien
161.45 163.94
Range Annuel
136.12 168.86
- Clôture Précédente
- 162.49
- Ouverture
- 163.05
- Bid
- 162.93
- Ask
- 163.23
- Plus Bas
- 161.45
- Plus Haut
- 163.94
- Volume
- 1.420 K
- Changement quotidien
- 0.27%
- Changement Mensuel
- -1.72%
- Changement à 6 Mois
- 5.50%
- Changement Annuel
- 17.21%
20 septembre, samedi