ATH-PD: Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0

17.92 USD 0.09 (0.50%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do ATH-PD para hoje mudou para -0.50%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.83 e o mais alto foi 18.17.

Veja a dinâmica do par de moedas Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de ATH-PD hoje?

Hoje Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 (ATH-PD) está avaliado em 17.92. O instrumento é negociado dentro de -0.50%, o fechamento de ontem foi 18.01, e o volume de negociação atingiu 115. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ATH-PD em tempo real.

As ações de Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 pagam dividendos?

Atualmente Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 está avaliado em 17.92. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.72% e USD. Monitore os movimentos de ATH-PD no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de ATH-PD?

Você pode comprar ações de Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 (ATH-PD) pelo preço atual 17.92. Ordens geralmente são executadas perto de 17.92 ou 18.22, enquanto 115 e -1.05% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ATH-PD no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de ATH-PD?

Investir em Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 envolve considerar a faixa anual 16.50 - 19.40 e o preço atual 17.92. Muitos comparam 0.34% e 5.72% antes de enviar ordens em 17.92 ou 18.22. Estude as mudanças diárias de preço de ATH-PD no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Athene Holding Ltd.?

O maior preço de Athene Holding Ltd. (ATH-PD) no último ano foi 19.40. As ações oscilaram bastante dentro de 16.50 - 19.40, e a comparação com 18.01 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Athene Holding Ltd.?

O menor preço de Athene Holding Ltd. (ATH-PD) no ano foi 16.50. A comparação com o preço atual 17.92 e 16.50 - 19.40 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ATH-PD em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de ATH-PD?

No passado Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 18.01 e 5.72% após os eventos corporativos.

Faixa diária
17.83 18.17
Faixa anual
16.50 19.40
Fechamento anterior
18.01
Open
18.11
Bid
17.92
Ask
18.22
Low
17.83
High
18.17
Volume
115
Mudança diária
-0.50%
Mudança mensal
0.34%
Mudança de 6 meses
5.72%
Mudança anual
5.72%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4