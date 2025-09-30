- Visão do mercado
ATH-PD: Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0
A taxa do ATH-PD para hoje mudou para -0.50%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.83 e o mais alto foi 18.17.
Veja a dinâmica do par de moedas Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de ATH-PD hoje?
Hoje Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 (ATH-PD) está avaliado em 17.92. O instrumento é negociado dentro de -0.50%, o fechamento de ontem foi 18.01, e o volume de negociação atingiu 115. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ATH-PD em tempo real.
As ações de Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 pagam dividendos?
Atualmente Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 está avaliado em 17.92. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.72% e USD. Monitore os movimentos de ATH-PD no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de ATH-PD?
Você pode comprar ações de Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 (ATH-PD) pelo preço atual 17.92. Ordens geralmente são executadas perto de 17.92 ou 18.22, enquanto 115 e -1.05% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ATH-PD no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de ATH-PD?
Investir em Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 envolve considerar a faixa anual 16.50 - 19.40 e o preço atual 17.92. Muitos comparam 0.34% e 5.72% antes de enviar ordens em 17.92 ou 18.22. Estude as mudanças diárias de preço de ATH-PD no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Athene Holding Ltd.?
O maior preço de Athene Holding Ltd. (ATH-PD) no último ano foi 19.40. As ações oscilaram bastante dentro de 16.50 - 19.40, e a comparação com 18.01 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Athene Holding Ltd.?
O menor preço de Athene Holding Ltd. (ATH-PD) no ano foi 16.50. A comparação com o preço atual 17.92 e 16.50 - 19.40 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ATH-PD em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de ATH-PD?
No passado Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 18.01 e 5.72% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 18.01
- Open
- 18.11
- Bid
- 17.92
- Ask
- 18.22
- Low
- 17.83
- High
- 18.17
- Volume
- 115
- Mudança diária
- -0.50%
- Mudança mensal
- 0.34%
- Mudança de 6 meses
- 5.72%
- Mudança anual
- 5.72%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4