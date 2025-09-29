- Panorámica
ATH-PD: Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0
El tipo de cambio de ATH-PD de hoy ha cambiado un -0.50%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 17.83, mientras que el máximo ha alcanzado 18.17.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de ATH-PD hoy?
Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 (ATH-PD) se evalúa hoy en 17.92. El instrumento se negocia dentro de -0.50%; el cierre de ayer ha sido 18.01 y el volumen comercial ha alcanzado 115. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios ATH-PD en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0?
Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 se evalúa actualmente en 17.92. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 5.72% y USD. Monitoree los movimientos de ATH-PD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de ATH-PD?
Puede comprar acciones de Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 (ATH-PD) al precio actual de 17.92. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 17.92 o 18.22, mientras que 115 y -1.05% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de ATH-PD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de ATH-PD?
Invertir en Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 implica tener en cuenta el rango anual 16.50 - 19.40 y el precio actual 17.92. Muchos comparan 0.34% y 5.72% antes de colocar órdenes en 17.92 o 18.22. Estudie los cambios diarios de precios de ATH-PD en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Athene Holding Ltd.?
El precio más alto de Athene Holding Ltd. (ATH-PD) en el último año ha sido 19.40. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 16.50 - 19.40, una comparación con 18.01 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Athene Holding Ltd.?
El precio más bajo de Athene Holding Ltd. (ATH-PD) para el año ha sido 16.50. La comparación con los actuales 17.92 y 16.50 - 19.40 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de ATH-PD en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de ATH-PD?
En el pasado, Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 18.01 y 5.72% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 18.01
- Open
- 18.11
- Bid
- 17.92
- Ask
- 18.22
- Low
- 17.83
- High
- 18.17
- Volumen
- 115
- Cambio diario
- -0.50%
- Cambio mensual
- 0.34%
- Cambio a 6 meses
- 5.72%
- Cambio anual
- 5.72%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.