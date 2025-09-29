- 概要
ATH-PD: Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0
ATH-PDの今日の為替レートは、-0.50%変化しました。日中、通貨は1あたり17.83の安値と18.17の高値で取引されました。
Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
ATH-PD株の現在の価格は？
Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0の株価は本日17.92です。-0.50%内で取引され、前日の終値は18.01、取引量は115に達しました。ATH-PDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0の株は配当を出しますか？
Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0の現在の価格は17.92です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.72%やUSDにも注目します。ATH-PDの動きはライブチャートで確認できます。
ATH-PD株を買う方法は？
Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0の株は現在17.92で購入可能です。注文は通常17.92または18.22付近で行われ、115や-1.05%が市場の動きを示します。ATH-PDの最新情報はライブチャートで確認できます。
ATH-PD株に投資する方法は？
Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0への投資では、年間の値幅16.50 - 19.40と現在の17.92を考慮します。注文は多くの場合17.92や18.22で行われる前に、0.34%や5.72%と比較されます。ATH-PDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Athene Holding Ltd.の株の最高値は？
Athene Holding Ltd.の過去1年の最高値は19.40でした。16.50 - 19.40内で株価は大きく変動し、18.01と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Athene Holding Ltd.の株の最低値は？
Athene Holding Ltd.(ATH-PD)の年間最安値は16.50でした。現在の17.92や16.50 - 19.40と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ATH-PDの動きはライブチャートで確認できます。
ATH-PDの株式分割はいつ行われましたか？
Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、18.01、5.72%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 18.01
- 始値
- 18.11
- 買値
- 17.92
- 買値
- 18.22
- 安値
- 17.83
- 高値
- 18.17
- 出来高
- 115
- 1日の変化
- -0.50%
- 1ヶ月の変化
- 0.34%
- 6ヶ月の変化
- 5.72%
- 1年の変化
- 5.72%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前