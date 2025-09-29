报价部分
货币 / ATH-PD
回到股票

ATH-PD: Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0

17.92 USD 0.09 (0.50%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日ATH-PD汇率已更改-0.50%。当日，交易品种以低点17.83和高点18.17进行交易。

关注Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

ATH-PD股票今天的价格是多少？

Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0股票今天的定价为17.92。它在-0.50%范围内交易，昨天的收盘价为18.01，交易量达到115。ATH-PD的实时价格图表显示了这些更新。

Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0股票是否支付股息？

Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0目前的价值为17.92。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.72%和USD。实时查看图表以跟踪ATH-PD走势。

如何购买ATH-PD股票？

您可以以17.92的当前价格购买Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0股票。订单通常设置在17.92或18.22附近，而115和-1.05%显示市场活动。立即关注ATH-PD的实时图表更新。

如何投资ATH-PD股票？

投资Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0需要考虑年度范围16.50 - 19.40和当前价格17.92。许多人在以17.92或18.22下订单之前，会比较0.34%和。实时查看ATH-PD价格图表，了解每日变化。

Athene Holding Ltd.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Athene Holding Ltd.的最高价格是19.40。在16.50 - 19.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0的绩效。

Athene Holding Ltd.股票的最低价格是多少？

Athene Holding Ltd.（ATH-PD）的最低价格为16.50。将其与当前的17.92和16.50 - 19.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ATH-PD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ATH-PD股票是什么时候拆分的？

Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.01和5.72%中可见。

日范围
17.83 18.17
年范围
16.50 19.40
前一天收盘价
18.01
开盘价
18.11
卖价
17.92
买价
18.22
最低价
17.83
最高价
18.17
交易量
115
日变化
-0.50%
月变化
0.34%
6个月变化
5.72%
年变化
5.72%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值