ATH-PD: Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0
Der Wechselkurs von ATH-PD hat sich für heute um -0.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.83 bis zu einem Hoch von 18.17 gehandelt.
Verfolgen Sie die Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von ATH-PD heute?
Die Aktie von Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 (ATH-PD) notiert heute bei 17.92. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.50% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 18.01 und das Handelsvolumen erreichte 115. Das Live-Chart von ATH-PD zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie ATH-PD Dividenden?
Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 wird derzeit mit 17.92 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.72% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ATH-PD zu verfolgen.
Wie kaufe ich ATH-PD-Aktien?
Sie können Aktien von Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 (ATH-PD) zum aktuellen Kurs von 17.92 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 17.92 oder 18.22 platziert, während 115 und -1.05% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ATH-PD auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in ATH-PD-Aktien?
Bei einer Investition in Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 müssen die jährliche Spanne 16.50 - 19.40 und der aktuelle Kurs 17.92 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.34% und 5.72%, bevor sie Orders zu 17.92 oder 18.22 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ATH-PD.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Athene Holding Ltd.?
Der höchste Kurs von Athene Holding Ltd. (ATH-PD) im vergangenen Jahr lag bei 19.40. Innerhalb von 16.50 - 19.40 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 18.01 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Athene Holding Ltd.?
Der niedrigste Kurs von Athene Holding Ltd. (ATH-PD) im Laufe des Jahres betrug 16.50. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 17.92 und der Spanne 16.50 - 19.40 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ATH-PD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von ATH-PD statt?
Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 18.01 und 5.72% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.01
- Eröffnung
- 18.11
- Bid
- 17.92
- Ask
- 18.22
- Tief
- 17.83
- Hoch
- 18.17
- Volumen
- 115
- Tagesänderung
- -0.50%
- Monatsänderung
- 0.34%
- 6-Monatsänderung
- 5.72%
- Jahresänderung
- 5.72%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4