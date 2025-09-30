KurseKategorien
ATH-PD: Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0

17.92 USD 0.09 (0.50%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ATH-PD hat sich für heute um -0.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.83 bis zu einem Hoch von 18.17 gehandelt.

Verfolgen Sie die Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von ATH-PD heute?

Die Aktie von Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 (ATH-PD) notiert heute bei 17.92. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.50% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 18.01 und das Handelsvolumen erreichte 115. Das Live-Chart von ATH-PD zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie ATH-PD Dividenden?

Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 wird derzeit mit 17.92 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.72% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ATH-PD zu verfolgen.

Wie kaufe ich ATH-PD-Aktien?

Sie können Aktien von Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 (ATH-PD) zum aktuellen Kurs von 17.92 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 17.92 oder 18.22 platziert, während 115 und -1.05% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ATH-PD auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in ATH-PD-Aktien?

Bei einer Investition in Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 müssen die jährliche Spanne 16.50 - 19.40 und der aktuelle Kurs 17.92 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.34% und 5.72%, bevor sie Orders zu 17.92 oder 18.22 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ATH-PD.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Athene Holding Ltd.?

Der höchste Kurs von Athene Holding Ltd. (ATH-PD) im vergangenen Jahr lag bei 19.40. Innerhalb von 16.50 - 19.40 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 18.01 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Athene Holding Ltd.?

Der niedrigste Kurs von Athene Holding Ltd. (ATH-PD) im Laufe des Jahres betrug 16.50. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 17.92 und der Spanne 16.50 - 19.40 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ATH-PD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von ATH-PD statt?

Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 18.01 und 5.72% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
17.83 18.17
Jahresspanne
16.50 19.40
Vorheriger Schlusskurs
18.01
Eröffnung
18.11
Bid
17.92
Ask
18.22
Tief
17.83
Hoch
18.17
Volumen
115
Tagesänderung
-0.50%
Monatsänderung
0.34%
6-Monatsänderung
5.72%
Jahresänderung
5.72%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4