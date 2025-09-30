- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ATH-PD: Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0
Il tasso di cambio ATH-PD ha avuto una variazione del -0.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.83 e ad un massimo di 18.17.
Segui le dinamiche di Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni ATH-PD oggi?
Oggi le azioni Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 sono prezzate a 17.92. Viene scambiato all'interno di -0.50%, la chiusura di ieri è stata 18.01 e il volume degli scambi ha raggiunto 115. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ATH-PD mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 pagano dividendi?
Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 è attualmente valutato a 17.92. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.72% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ATH-PD.
Come acquistare azioni ATH-PD?
Puoi acquistare azioni Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 al prezzo attuale di 17.92. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 17.92 o 18.22, mentre 115 e -1.05% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ATH-PD sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni ATH-PD?
Investire in Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 implica considerare l'intervallo annuale 16.50 - 19.40 e il prezzo attuale 17.92. Molti confrontano 0.34% e 5.72% prima di effettuare ordini su 17.92 o 18.22. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ATH-PD con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Athene Holding Ltd.?
Il prezzo massimo di Athene Holding Ltd. nell'ultimo anno è stato 19.40. All'interno di 16.50 - 19.40, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 18.01 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Athene Holding Ltd.?
Il prezzo più basso di Athene Holding Ltd. (ATH-PD) nel corso dell'anno è stato 16.50. Confrontandolo con gli attuali 17.92 e 16.50 - 19.40 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ATH-PD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ATH-PD?
Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 18.01 e 5.72%.
- Chiusura Precedente
- 18.01
- Apertura
- 18.11
- Bid
- 17.92
- Ask
- 18.22
- Minimo
- 17.83
- Massimo
- 18.17
- Volume
- 115
- Variazione giornaliera
- -0.50%
- Variazione Mensile
- 0.34%
- Variazione Semestrale
- 5.72%
- Variazione Annuale
- 5.72%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4