QuotazioniSezioni
Valute / ATH-PD
Tornare a Azioni

ATH-PD: Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0

17.92 USD 0.09 (0.50%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ATH-PD ha avuto una variazione del -0.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.83 e ad un massimo di 18.17.

Segui le dinamiche di Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni ATH-PD oggi?

Oggi le azioni Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 sono prezzate a 17.92. Viene scambiato all'interno di -0.50%, la chiusura di ieri è stata 18.01 e il volume degli scambi ha raggiunto 115. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ATH-PD mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 pagano dividendi?

Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 è attualmente valutato a 17.92. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.72% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ATH-PD.

Come acquistare azioni ATH-PD?

Puoi acquistare azioni Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 al prezzo attuale di 17.92. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 17.92 o 18.22, mentre 115 e -1.05% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ATH-PD sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni ATH-PD?

Investire in Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 implica considerare l'intervallo annuale 16.50 - 19.40 e il prezzo attuale 17.92. Molti confrontano 0.34% e 5.72% prima di effettuare ordini su 17.92 o 18.22. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ATH-PD con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Athene Holding Ltd.?

Il prezzo massimo di Athene Holding Ltd. nell'ultimo anno è stato 19.40. All'interno di 16.50 - 19.40, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 18.01 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Athene Holding Ltd.?

Il prezzo più basso di Athene Holding Ltd. (ATH-PD) nel corso dell'anno è stato 16.50. Confrontandolo con gli attuali 17.92 e 16.50 - 19.40 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ATH-PD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ATH-PD?

Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 18.01 e 5.72%.

Intervallo Giornaliero
17.83 18.17
Intervallo Annuale
16.50 19.40
Chiusura Precedente
18.01
Apertura
18.11
Bid
17.92
Ask
18.22
Minimo
17.83
Massimo
18.17
Volume
115
Variazione giornaliera
-0.50%
Variazione Mensile
0.34%
Variazione Semestrale
5.72%
Variazione Annuale
5.72%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4