КотировкиРазделы
Валюты / ATH-PD
Назад в Рынок акций США

ATH-PD: Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0

17.92 USD 0.09 (0.50%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ATH-PD за сегодня изменился на -0.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.83, а максимальная — 18.17.

Следите за динамикой Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ATH-PD сегодня?

Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 (ATH-PD) сегодня оценивается на уровне 17.92. Инструмент торгуется в пределах -0.50%, вчерашнее закрытие составило 18.01, а торговый объем достиг 115. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ATH-PD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0?

Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 в настоящее время оценивается в 17.92. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.72% и USD. Отслеживайте движения ATH-PD на графике в реальном времени.

Как купить акции ATH-PD?

Вы можете купить акции Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 (ATH-PD) по текущей цене 17.92. Ордера обычно размещаются около 17.92 или 18.22, тогда как 115 и -1.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ATH-PD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ATH-PD?

Инвестирование в Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 предполагает учет годового диапазона 16.50 - 19.40 и текущей цены 17.92. Многие сравнивают 0.34% и 5.72% перед размещением ордеров на 17.92 или 18.22. Изучайте ежедневные изменения цены ATH-PD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Athene Holding Ltd.?

Самая высокая цена Athene Holding Ltd. (ATH-PD) за последний год составила 19.40. Акции заметно колебались в пределах 16.50 - 19.40, сравнение с 18.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Athene Holding Ltd.?

Самая низкая цена Athene Holding Ltd. (ATH-PD) за год составила 16.50. Сравнение с текущими 17.92 и 16.50 - 19.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ATH-PD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ATH-PD?

В прошлом Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.01 и 5.72% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
17.83 18.17
Годовой диапазон
16.50 19.40
Предыдущее закрытие
18.01
Open
18.11
Bid
17.92
Ask
18.22
Low
17.83
High
18.17
Объем
115
Дневное изменение
-0.50%
Месячное изменение
0.34%
6-месячное изменение
5.72%
Годовое изменение
5.72%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.