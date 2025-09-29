- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ATH-PD: Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0
Курс ATH-PD за сегодня изменился на -0.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.83, а максимальная — 18.17.
Следите за динамикой Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ATH-PD сегодня?
Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 (ATH-PD) сегодня оценивается на уровне 17.92. Инструмент торгуется в пределах -0.50%, вчерашнее закрытие составило 18.01, а торговый объем достиг 115. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ATH-PD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0?
Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 в настоящее время оценивается в 17.92. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.72% и USD. Отслеживайте движения ATH-PD на графике в реальном времени.
Как купить акции ATH-PD?
Вы можете купить акции Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 (ATH-PD) по текущей цене 17.92. Ордера обычно размещаются около 17.92 или 18.22, тогда как 115 и -1.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ATH-PD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ATH-PD?
Инвестирование в Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 предполагает учет годового диапазона 16.50 - 19.40 и текущей цены 17.92. Многие сравнивают 0.34% и 5.72% перед размещением ордеров на 17.92 или 18.22. Изучайте ежедневные изменения цены ATH-PD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Athene Holding Ltd.?
Самая высокая цена Athene Holding Ltd. (ATH-PD) за последний год составила 19.40. Акции заметно колебались в пределах 16.50 - 19.40, сравнение с 18.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Athene Holding Ltd.?
Самая низкая цена Athene Holding Ltd. (ATH-PD) за год составила 16.50. Сравнение с текущими 17.92 и 16.50 - 19.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ATH-PD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ATH-PD?
В прошлом Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.01 и 5.72% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 18.01
- Open
- 18.11
- Bid
- 17.92
- Ask
- 18.22
- Low
- 17.83
- High
- 18.17
- Объем
- 115
- Дневное изменение
- -0.50%
- Месячное изменение
- 0.34%
- 6-месячное изменение
- 5.72%
- Годовое изменение
- 5.72%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%