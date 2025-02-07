Moedas / ATEN
ATEN: A10 Networks Inc
18.05 USD 0.40 (2.27%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ATEN para hoje mudou para 2.27%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.70 e o mais alto foi 18.06.
Veja a dinâmica do par de moedas A10 Networks Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ATEN Notícias
- A10 Networks announces CFO transition, names Michelle Caron successor
- Do Options Traders Know Something About A10 Networks Stock We Don't?
- A10 Networks stock rating upgraded to Buy at BTIG on service provider growth
- A10 Networks (ATEN) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- A10 Networks Q2 2025 presentation: 15% revenue growth with strengthened balance sheet
- A10 Network earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Frontier Communications (FYBR) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Mizuho initiates A10 Networks stock coverage with Neutral rating
- Microsoft stock reaches all-time high at 499.32 USD
- Microsoft stock rating reiterated at Outperform by Bernstein on Azure growth
- Turkcell expands virtualized network infrastructure with A10 Networks
- A10 Networks stock initiated with Buy rating at Deutsche Bank
- A10 Networks stock jumps after securing Microsoft AI security deal
- A10 Networks selected by Microsoft to secure AI workloads
- A10 Networks Demonstrates Capabilities for the Security, Resilience and Performance of AI Infrastructure
- A10 Networks Q1 Preview: Looking Out For Clues Regarding The Short Term (NYSE:ATEN)
- Impax Small Cap Fund Q4 2024 Commentary
- BNY Mellon Small Cap Value Fund Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:RUDAX)
- Why A10 Networks (ATEN) Shares Are Trading Lower - A10 Networks (NYSE:ATEN)
- UiPath Posts Weak Revenue, Joins SentinelOne, American Eagle And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - AnaptysBio (NASDAQ:ANAB), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Many Stock Market Winners Emerge From This Chart Pattern
- Reddit Powers Higher, Lands In Spotlight: Build Your Growth Stock Watchlist With These Just Updated Screens
- Jim Cramer Likes This Utilities Stock: 'I Think You've Got A Good One' - A10 Networks (NYSE:ATEN), Danaher (NYSE:DHR)
Faixa diária
17.70 18.06
Faixa anual
13.81 21.90
- Fechamento anterior
- 17.65
- Open
- 17.79
- Bid
- 18.05
- Ask
- 18.35
- Low
- 17.70
- High
- 18.06
- Volume
- 211
- Mudança diária
- 2.27%
- Mudança mensal
- 3.26%
- Mudança de 6 meses
- 10.74%
- Mudança anual
- 24.83%
