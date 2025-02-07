通貨 / ATEN
ATEN: A10 Networks Inc
18.08 USD 0.43 (2.44%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ATENの今日の為替レートは、2.44%変化しました。日中、通貨は1あたり17.70の安値と18.20の高値で取引されました。
A10 Networks Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
17.70 18.20
1年のレンジ
13.81 21.90
- 以前の終値
- 17.65
- 始値
- 17.79
- 買値
- 18.08
- 買値
- 18.38
- 安値
- 17.70
- 高値
- 18.20
- 出来高
- 1.166 K
- 1日の変化
- 2.44%
- 1ヶ月の変化
- 3.43%
- 6ヶ月の変化
- 10.92%
- 1年の変化
- 25.03%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K