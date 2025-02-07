Валюты / ATEN
ATEN: A10 Networks Inc
17.42 USD 0.25 (1.41%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ATEN за сегодня изменился на -1.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.26, а максимальная — 17.68.
Следите за динамикой A10 Networks Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ATEN
- A10 Networks announces CFO transition, names Michelle Caron successor
- Do Options Traders Know Something About A10 Networks Stock We Don't?
- A10 Networks stock rating upgraded to Buy at BTIG on service provider growth
- A10 Networks (ATEN) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- A10 Networks Q2 2025 presentation: 15% revenue growth with strengthened balance sheet
- A10 Network earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Frontier Communications (FYBR) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Mizuho initiates A10 Networks stock coverage with Neutral rating
- Microsoft stock reaches all-time high at 499.32 USD
- Microsoft stock rating reiterated at Outperform by Bernstein on Azure growth
- Turkcell expands virtualized network infrastructure with A10 Networks
- A10 Networks stock initiated with Buy rating at Deutsche Bank
- A10 Networks stock jumps after securing Microsoft AI security deal
- A10 Networks selected by Microsoft to secure AI workloads
- A10 Networks Demonstrates Capabilities for the Security, Resilience and Performance of AI Infrastructure
- A10 Networks Q1 Preview: Looking Out For Clues Regarding The Short Term (NYSE:ATEN)
- Impax Small Cap Fund Q4 2024 Commentary
- BNY Mellon Small Cap Value Fund Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:RUDAX)
- Why A10 Networks (ATEN) Shares Are Trading Lower - A10 Networks (NYSE:ATEN)
- UiPath Posts Weak Revenue, Joins SentinelOne, American Eagle And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - AnaptysBio (NASDAQ:ANAB), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Many Stock Market Winners Emerge From This Chart Pattern
- Reddit Powers Higher, Lands In Spotlight: Build Your Growth Stock Watchlist With These Just Updated Screens
- Jim Cramer Likes This Utilities Stock: 'I Think You've Got A Good One' - A10 Networks (NYSE:ATEN), Danaher (NYSE:DHR)
Дневной диапазон
17.26 17.68
Годовой диапазон
13.81 21.90
- Предыдущее закрытие
- 17.67
- Open
- 17.66
- Bid
- 17.42
- Ask
- 17.72
- Low
- 17.26
- High
- 17.68
- Объем
- 932
- Дневное изменение
- -1.41%
- Месячное изменение
- -0.34%
- 6-месячное изменение
- 6.87%
- Годовое изменение
- 20.47%
