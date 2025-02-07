Währungen / ATEN
ATEN: A10 Networks Inc
18.08 USD 0.43 (2.44%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ATEN hat sich für heute um 2.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.70 bis zu einem Hoch von 18.20 gehandelt.
Verfolgen Sie die A10 Networks Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
17.70 18.20
Jahresspanne
13.81 21.90
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.65
- Eröffnung
- 17.79
- Bid
- 18.08
- Ask
- 18.38
- Tief
- 17.70
- Hoch
- 18.20
- Volumen
- 1.166 K
- Tagesänderung
- 2.44%
- Monatsänderung
- 3.43%
- 6-Monatsänderung
- 10.92%
- Jahresänderung
- 25.03%
