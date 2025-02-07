货币 / ATEN
ATEN: A10 Networks Inc
17.62 USD 0.20 (1.15%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ATEN汇率已更改1.15%。当日，交易品种以低点17.48和高点17.68进行交易。
关注A10 Networks Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ATEN新闻
- A10 Networks announces CFO transition, names Michelle Caron successor
- Do Options Traders Know Something About A10 Networks Stock We Don't?
- A10 Networks stock rating upgraded to Buy at BTIG on service provider growth
- A10 Networks (ATEN) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- A10 Networks Q2 2025 presentation: 15% revenue growth with strengthened balance sheet
- A10 Network earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Frontier Communications (FYBR) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Mizuho initiates A10 Networks stock coverage with Neutral rating
- Microsoft stock reaches all-time high at 499.32 USD
- Microsoft stock rating reiterated at Outperform by Bernstein on Azure growth
- Turkcell expands virtualized network infrastructure with A10 Networks
- A10 Networks stock initiated with Buy rating at Deutsche Bank
- A10 Networks stock jumps after securing Microsoft AI security deal
- A10 Networks selected by Microsoft to secure AI workloads
- A10 Networks Demonstrates Capabilities for the Security, Resilience and Performance of AI Infrastructure
- A10 Networks Q1 Preview: Looking Out For Clues Regarding The Short Term (NYSE:ATEN)
- Impax Small Cap Fund Q4 2024 Commentary
- BNY Mellon Small Cap Value Fund Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:RUDAX)
- Why A10 Networks (ATEN) Shares Are Trading Lower - A10 Networks (NYSE:ATEN)
- UiPath Posts Weak Revenue, Joins SentinelOne, American Eagle And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - AnaptysBio (NASDAQ:ANAB), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Many Stock Market Winners Emerge From This Chart Pattern
- Reddit Powers Higher, Lands In Spotlight: Build Your Growth Stock Watchlist With These Just Updated Screens
- Jim Cramer Likes This Utilities Stock: 'I Think You've Got A Good One' - A10 Networks (NYSE:ATEN), Danaher (NYSE:DHR)
日范围
17.48 17.68
年范围
13.81 21.90
- 前一天收盘价
- 17.42
- 开盘价
- 17.48
- 卖价
- 17.62
- 买价
- 17.92
- 最低价
- 17.48
- 最高价
- 17.68
- 交易量
- 336
- 日变化
- 1.15%
- 月变化
- 0.80%
- 6个月变化
- 8.10%
- 年变化
- 21.85%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值