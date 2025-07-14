Moedas / ASND
ASND: Ascendis Pharma A/S - American Depositary Shares
200.02 USD 0.43 (0.22%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ASND para hoje mudou para 0.22%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 200.01 e o mais alto foi 200.02.
Veja a dinâmica do par de moedas Ascendis Pharma A/S - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ASND Notícias
- Top 3 ações de biotecnologia para observar segundo o BofA Global Research
- Top 3 Biotech Stocks to Watch According to BofA Global Research
- Ascendis Pharma stock remains BofA top pick for 2025 on Yorvipath launch
- Top Biotech Stocks to Watch: BofA’s 2025 Picks
- Tracking Stanley Druckenmiller's Duquesne Family Office Portfolio – Q2 2025 Update
- Earnings call transcript: Ascendis Pharma Q2 2025 beats EPS forecasts
- UnitedHealth Stock (UNH) Tumbles 50% YTD; Here’s How to Buy the Dip Without the Risk - TipRanks.com
- Ascendis Pharma A/S (ASND) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ascendis Pharma stock price target raised to $203 by Cantor Fitzgerald
- Ascendis Pharma stock price target raised to $230 by RBC on Yorvipath growth
- Ascendis Pharma stock price target raised to $285 by Evercore ISI
- Goldman Sachs raises Ascendis Pharma stock price target to $250 on strong sales
- Ascendis (ASND) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ascendis Pharma AS earnings beat by €0.45, revenue topped estimates
- Ascendis Pharma shares rise on narrower-than-feared Q2 loss, revenue beat
- Janus Henderson Global Life Sciences Diversified ADR Managed Account Q2 2025 Commentary
- Ascendis Pharma stock poised for upside as Cantor Fitzgerald sees Yorvipath sales exceeding expectations
- Ascendis Pharma stock rating reiterated by Cantor Fitzgerald ahead of Q2 results
- Janus Henderson Global Life Sciences Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JAGLX)
- Ascendis Pharma stock jumps after FDA approves SKYTROFA for adult GHD
- FDA approves Ascendis Pharma’s Skytrofa for adult growth hormone deficiency
- Wall Street Analysts Believe Ascendis Pharma (ASND) Could Rally 29.83%: Here's is How to Trade
- BioMarin stock maintains Outperform rating at Wolfe Research amid PKU market competition
- Ascendis reports positive 3-year data for TransCon PTH in hypoparathyroidism
Faixa diária
200.01 200.02
Faixa anual
118.03 208.16
- Fechamento anterior
- 199.59
- Open
- 200.01
- Bid
- 200.02
- Ask
- 200.32
- Low
- 200.01
- High
- 200.02
- Volume
- 5
- Mudança diária
- 0.22%
- Mudança mensal
- 2.04%
- Mudança de 6 meses
- 28.44%
- Mudança anual
- 34.35%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh