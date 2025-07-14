Devises / ASND
ASND: Ascendis Pharma A/S - American Depositary Shares
197.68 USD 1.69 (0.85%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ASND a changé de -0.85% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 193.48 et à un maximum de 200.50.
Suivez la dynamique Ascendis Pharma A/S - American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
ASND Nouvelles
Range quotidien
193.48 200.50
Range Annuel
118.03 208.16
- Clôture Précédente
- 199.37
- Ouverture
- 200.50
- Bid
- 197.68
- Ask
- 197.98
- Plus Bas
- 193.48
- Plus Haut
- 200.50
- Volume
- 1.110 K
- Changement quotidien
- -0.85%
- Changement Mensuel
- 0.84%
- Changement à 6 Mois
- 26.94%
- Changement Annuel
- 32.78%
20 septembre, samedi