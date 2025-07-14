CotationsSections
ASND: Ascendis Pharma A/S - American Depositary Shares

197.68 USD 1.69 (0.85%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ASND a changé de -0.85% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 193.48 et à un maximum de 200.50.

Suivez la dynamique Ascendis Pharma A/S - American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
193.48 200.50
Range Annuel
118.03 208.16
Clôture Précédente
199.37
Ouverture
200.50
Bid
197.68
Ask
197.98
Plus Bas
193.48
Plus Haut
200.50
Volume
1.110 K
Changement quotidien
-0.85%
Changement Mensuel
0.84%
Changement à 6 Mois
26.94%
Changement Annuel
32.78%
