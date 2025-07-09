KurseKategorien
ASND: Ascendis Pharma A/S - American Depositary Shares

199.37 USD 0.22 (0.11%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ASND hat sich für heute um -0.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 197.76 bis zu einem Hoch von 200.41 gehandelt.

Verfolgen Sie die Ascendis Pharma A/S - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
197.76 200.41
Jahresspanne
118.03 208.16
Vorheriger Schlusskurs
199.59
Eröffnung
200.01
Bid
199.37
Ask
199.67
Tief
197.76
Hoch
200.41
Volumen
360
Tagesänderung
-0.11%
Monatsänderung
1.70%
6-Monatsänderung
28.02%
Jahresänderung
33.91%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K