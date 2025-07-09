Währungen / ASND
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ASND: Ascendis Pharma A/S - American Depositary Shares
199.37 USD 0.22 (0.11%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ASND hat sich für heute um -0.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 197.76 bis zu einem Hoch von 200.41 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ascendis Pharma A/S - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ASND News
- Top 3 Biotech Stocks to Watch According to BofA Global Research
- Ascendis Pharma stock remains BofA top pick for 2025 on Yorvipath launch
- Top Biotech Stocks to Watch: BofA’s 2025 Picks
- Tracking Stanley Druckenmiller's Duquesne Family Office Portfolio – Q2 2025 Update
- Earnings call transcript: Ascendis Pharma Q2 2025 beats EPS forecasts
- UnitedHealth Stock (UNH) Tumbles 50% YTD; Here’s How to Buy the Dip Without the Risk - TipRanks.com
- Ascendis Pharma A/S (ASND) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ascendis Pharma stock price target raised to $203 by Cantor Fitzgerald
- Ascendis Pharma stock price target raised to $230 by RBC on Yorvipath growth
- Ascendis Pharma stock price target raised to $285 by Evercore ISI
- Goldman Sachs raises Ascendis Pharma stock price target to $250 on strong sales
- Ascendis (ASND) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ascendis Pharma AS earnings beat by €0.45, revenue topped estimates
- Ascendis Pharma shares rise on narrower-than-feared Q2 loss, revenue beat
- Janus Henderson Global Life Sciences Diversified ADR Managed Account Q2 2025 Commentary
- Ascendis Pharma stock poised for upside as Cantor Fitzgerald sees Yorvipath sales exceeding expectations
- Ascendis Pharma stock rating reiterated by Cantor Fitzgerald ahead of Q2 results
- Janus Henderson Global Life Sciences Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JAGLX)
- Ascendis Pharma stock jumps after FDA approves SKYTROFA for adult GHD
- FDA approves Ascendis Pharma’s Skytrofa for adult growth hormone deficiency
- Wall Street Analysts Believe Ascendis Pharma (ASND) Could Rally 29.83%: Here's is How to Trade
- BioMarin stock maintains Outperform rating at Wolfe Research amid PKU market competition
- Ascendis reports positive 3-year data for TransCon PTH in hypoparathyroidism
- Alibaba, Merck Stir Wednesday’s Market Cap Stock Movers
Tagesspanne
197.76 200.41
Jahresspanne
118.03 208.16
- Vorheriger Schlusskurs
- 199.59
- Eröffnung
- 200.01
- Bid
- 199.37
- Ask
- 199.67
- Tief
- 197.76
- Hoch
- 200.41
- Volumen
- 360
- Tagesänderung
- -0.11%
- Monatsänderung
- 1.70%
- 6-Monatsänderung
- 28.02%
- Jahresänderung
- 33.91%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K