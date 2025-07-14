КотировкиРазделы
Валюты / ASND
Назад в Рынок акций США

ASND: Ascendis Pharma A/S - American Depositary Shares

197.23 USD 2.61 (1.34%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ASND за сегодня изменился на 1.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 193.00, а максимальная — 197.50.

Следите за динамикой Ascendis Pharma A/S - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости ASND

Дневной диапазон
193.00 197.50
Годовой диапазон
118.03 208.16
Предыдущее закрытие
194.62
Open
194.72
Bid
197.23
Ask
197.53
Low
193.00
High
197.50
Объем
591
Дневное изменение
1.34%
Месячное изменение
0.61%
6-месячное изменение
26.65%
Годовое изменение
32.48%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.