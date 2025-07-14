Валюты / ASND
ASND: Ascendis Pharma A/S - American Depositary Shares
197.23 USD 2.61 (1.34%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ASND за сегодня изменился на 1.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 193.00, а максимальная — 197.50.
Следите за динамикой Ascendis Pharma A/S - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ASND
- Топ-3 биотехнологических акций для наблюдения по версии BofA Global Research
- Top 3 Biotech Stocks to Watch According to BofA Global Research
- Ascendis Pharma stock remains BofA top pick for 2025 on Yorvipath launch
- Top Biotech Stocks to Watch: BofA’s 2025 Picks
- Tracking Stanley Druckenmiller's Duquesne Family Office Portfolio – Q2 2025 Update
- Earnings call transcript: Ascendis Pharma Q2 2025 beats EPS forecasts
- UnitedHealth Stock (UNH) Tumbles 50% YTD; Here’s How to Buy the Dip Without the Risk - TipRanks.com
- Ascendis Pharma A/S (ASND) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ascendis Pharma stock price target raised to $203 by Cantor Fitzgerald
- Ascendis Pharma stock price target raised to $230 by RBC on Yorvipath growth
- Ascendis Pharma stock price target raised to $285 by Evercore ISI
- Goldman Sachs raises Ascendis Pharma stock price target to $250 on strong sales
- Ascendis (ASND) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ascendis Pharma AS earnings beat by €0.45, revenue topped estimates
- Ascendis Pharma shares rise on narrower-than-feared Q2 loss, revenue beat
- Janus Henderson Global Life Sciences Diversified ADR Managed Account Q2 2025 Commentary
- Ascendis Pharma stock poised for upside as Cantor Fitzgerald sees Yorvipath sales exceeding expectations
- Ascendis Pharma stock rating reiterated by Cantor Fitzgerald ahead of Q2 results
- Janus Henderson Global Life Sciences Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JAGLX)
- Ascendis Pharma stock jumps after FDA approves SKYTROFA for adult GHD
- FDA approves Ascendis Pharma’s Skytrofa for adult growth hormone deficiency
- Wall Street Analysts Believe Ascendis Pharma (ASND) Could Rally 29.83%: Here's is How to Trade
- BioMarin stock maintains Outperform rating at Wolfe Research amid PKU market competition
- Ascendis reports positive 3-year data for TransCon PTH in hypoparathyroidism
Дневной диапазон
193.00 197.50
Годовой диапазон
118.03 208.16
- Предыдущее закрытие
- 194.62
- Open
- 194.72
- Bid
- 197.23
- Ask
- 197.53
- Low
- 193.00
- High
- 197.50
- Объем
- 591
- Дневное изменение
- 1.34%
- Месячное изменение
- 0.61%
- 6-месячное изменение
- 26.65%
- Годовое изменение
- 32.48%
