ASND
ASND: Ascendis Pharma A/S - American Depositary Shares
196.12 USD 1.56 (0.79%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ASND ha avuto una variazione del -0.79% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 187.55 e ad un massimo di 196.60.
Segui le dinamiche di Ascendis Pharma A/S - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ASND News
Intervallo Giornaliero
187.55 196.60
Intervallo Annuale
118.03 208.16
- Chiusura Precedente
- 197.68
- Apertura
- 192.93
- Bid
- 196.12
- Ask
- 196.42
- Minimo
- 187.55
- Massimo
- 196.60
- Volume
- 1.487 K
- Variazione giornaliera
- -0.79%
- Variazione Mensile
- 0.05%
- Variazione Semestrale
- 25.94%
- Variazione Annuale
- 31.73%