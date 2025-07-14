QuotazioniSezioni
ASND: Ascendis Pharma A/S - American Depositary Shares

196.12 USD 1.56 (0.79%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ASND ha avuto una variazione del -0.79% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 187.55 e ad un massimo di 196.60.

Segui le dinamiche di Ascendis Pharma A/S - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
187.55 196.60
Intervallo Annuale
118.03 208.16
Chiusura Precedente
197.68
Apertura
192.93
Bid
196.12
Ask
196.42
Minimo
187.55
Massimo
196.60
Volume
1.487 K
Variazione giornaliera
-0.79%
Variazione Mensile
0.05%
Variazione Semestrale
25.94%
Variazione Annuale
31.73%
22 settembre, lunedì
13:45
USD
Discorso di Williams, Membro del FOMC
Agire
Fcst
Prev